Zainteresowała mnie perspektywa kobiet, ponieważ w maleńkiej Rwandzie nikt nie był w stanie uciec od wszechobecnej propagandy. Byłam ciekawa, jak na nie wpłynęła, jakie były motywy dokonanych przez nie morderstw oraz jak ciężkie jest dla nich brzemię zbrodni? Co się dzieje z ich rodzinami – mężami, dziećmi, gdy one trafiły na długie lata do więzienia? Jak wygląda powrót do rodzimych społeczności? Czy ludobójstwo jest zbrodnią, którą można wybaczyć?