Dua Lipa zachwala książkę Polaka. Ale o Polsce nie ma najlepszego zdania

- Gdy zrozumiałem, że podobają mi się chłopcy, a nie koleżanki z klasy, doszedłem do wniosku, że jedyne, czego mogę się spodziewać, to wykluczenie. Myślałem o sobie jako o dziecku z chorymi pragnieniami. Czułem, że jestem zepsuty od środka. [...] Gdy miałem sześć lat, rodzice wysłali mnie wraz z siostrą na kolonię do Polski. Poznani tam koledzy, już w tak młodym wieku, pragnęli demonstrować swoją wyimaginowaną męskość, byli gwałtowni i agresywni. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem, że jestem "pe...łem", że powinienem się wstydzić. Poczułem upokorzenie i rzeczywiście zacząłem odczuwać wstręt do samego siebie" - wyznał w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".