Kolumb rozczarowany komunizmem. Młodość stracił w obozach, życie w PRL-u

Jako poeta zadebiutował w 1942 r. tomikiem "Gdziekolwiek ziemia". Rok później został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Stamtąd trafił do Auschwitz jako więzień numer 119198. W sierpniu 1944 r. przewieziono go do obozu w Dautmergen (filia obozu koncentracyjnego Natzweiler-Struthof), a potem do Dachau. Obóz został wyzwolony przez Amerykanów w kwietniu 1945 r.