Stała się hitem 40 lat po premierze. Wśród jej fanów jest Tom Hanks

I jest to osąd trafiony, bo dzieło Williamsa w tłumaczeniu Stroińskiego, które można wysłuchać w formie audiobooka w serwisie Audioteki, to wzór tego, jak powinno opowiadać się o losach zupełnie przeciętnego człowieka - jego aspiracjach, pomyłkach, utratach, nieudolnym dążeniu do szczęścia. Powieściowy profesor Stoner to wykładowca literatury z uniwersytetu w stanie Missouri. Jest osobą nieporadną, popadającą w konflikty z przeciwnikami bardziej zawziętymi niż on. Nie sprawdza się także w roli męża i ojca. Wchodzi nawet w romans z doktorantką, lecz musi go zakończyć, by uniknąć skandalu. Jego życie niczym się nie wyróżnia.