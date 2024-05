Jeden z hitowych audioseriali powraca. Drugi sezon "Symbiozy" już dostępny w Audiotece

Na początku pierwszego sezonu "Symbiozy" słuchacze poznali Janka, postać graną przez Bartłomieja Topę. Jego bohater to więzień z zakładu półotwartego, który w ramach programu resocjalizacji zaczyna pracę w hospicjum z osobami w podeszłym wieku. To tam, w murach tej placówki, spotyka Henryka (tu wspaniały Marian Opania). Senior to zgryźliwy starszy pan, który, jak okaże się później, skrywa w sobie wiele tajemnic.