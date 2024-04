Serialowa superprodukcja. Gwiazdorski duet w zaskakującej odsłonie

- Moja historia zaczyna się w miejscu, w którym tego typu historie raczej się kończą, czyli w więzieniu. (…) Człowiek przyzwyczai się naprawdę do wszystkiego. Do hemoroidów i dziur po wyrwanych zębach. Do rozrusznika serca i głosów w głowie. Tak już nas natura stworzyła – słyszymy na początku audiobooka głos Bartłomieja Topy.