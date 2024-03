Przerażający thriller. "Chcesz przestać, ale nie możesz się oderwać"

W jednym z wywiadów Kamil Piechura zapytany o to, czemu zdecydował się na napisanie akurat thrillera psychologicznego, opowiedział: "Nie czytuję zbyt dużo kryminałów, ale ta książka rozwijała się właśnie w takim kierunku. Chciałem, by była mroczna i cięższa. Była kiedyś taka książka autorstwa Alexa Michaelidesa pt. ‘Pacjentka’. Podobało mi się w niej to, że nie było w niej jasne, o co chodzi. Po części swoje zrobiła też kinematografia typu ‘Wyspa Tajemnic’".