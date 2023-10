Polak wymordował miliony Rosjan. W Moskwie wciąż stawiają mu pomniki

Z historią krwawego kata i inkwizytora rewolucji można się zapoznać słuchając audiobooka - "Feliks Dzierżyński. Polski twórca radzieckiej bezpieki" Gustawa Pniewskiego z serii "Tak rodzi się zło" dostępnej w serwisie audioteka.com. Jest to historia człowieka, który odpowiada za śmierć i cierpienie milionów ludzi, głównie Rosjan, którym bolszewicy obiecali nowy porządek. Jak uprzedzał Dzierżyński w "Pamiętnikach więźnia" pisanych w 1908 roku z carskiego więzienia, "krew niewinnych i głód, i cierpienie mas ludowych - płacz dzieci i rozpacz matek - to ofiary, które lud złożyć musi, by pokonać wroga w swoim własnym sercu i by zwyciężyć".