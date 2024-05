Kożuchowska czyta arcydzieło. "Wymagało to ode mnie pokory"

Kożuchowska przyznała, że wybrała "Panią Bovary", bo chciała podczas pracy odkryć ją na nowo. Zależało jej też, by czytelnik nie miał poczucia dysonansu pomiędzy czytającym ją kobiecym głosem a treścią. I przyznała, że czytanie Flauberta było wymagającym doświadczeniem. - To jest niełatwa książka. Mimo wielu moich bardzo różnych doświadczeń zawodowych nagranie tego audiobooku okazało się wyzwaniem, bo wielkie powieści rzadko się przecież czyta na głos w całości. Wymagało to ode mnie pokory, ogromnej cierpliwości i samodyscypliny. Całe nagranie trwa 13 godzin, nad którymi spędziłam proporcjonalnie więcej – wyznała.