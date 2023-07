Historia mogła być inna. "Z Polską Hitler mógłby podbić cały świat"

Zychowicz przytacza słowa niemieckiego historyka Martina Broszata: "Trudno doszukać się w Hitlerze dziedzicznej mowy nienawiści do Polski. Odmiennie niż wobec Czechów czy Węgrów (…). Jego stosunek do Polski sprzed 1939 roku był raczej wolny od takich uczuć. Przeciwnie, podziw Hitlera dla Piłsudskiego, zwycięzcy Armii Czerwonej w 1920 roku, skłaniał go do przyjaznej oceny potencjału politycznego i wojskowego narodu polskiego. Ocena ta przez szereg lat przesłaniała mu teoretyczne wyobrażenie o rasowej niższości Słowian".