Wspomnienia sekretarki Hitlera. "Do końca będę czuła się współwinna"

"Miałem 22 lata i nie wiedziałem nic o polityce; nie interesowało mnie to" - pisała po wojnie. "Nauczyłam się przyznawać do tego, że w 1942 r., jako młoda i ciekawa życia, byłam zafascynowana Adolfem Hitlerem, że był on sympatycznym zwierzchnikiem i odnosił się do mnie po przyjacielsku, a zarazem po ojcowsku, że z całą świadomością, tłumiąc w sobie ostrzegawczy głos niemal do samego gorzkiego końca, chętnie przebywałam u jego boku. Po ujawnieniu zbrodni popełnionych przez tego człowieka do końca życia będzie mi towarzyszyło poczucie, że jestem współwinna" - wspominała.