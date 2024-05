Rząd Tuska ignoruje apel. Chce przyjąć prawo niekorzystne dla Polski

We worek 15 maja rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kontekście dwóch dyrektyw unijnych z 2019 r., dzięki czemu platformy streamingowe z muzyką i wideo będą zobligowane do płacenia tantiem twórcom. To efekt głośnych protestów środowisk filmowych, które miały miejsce na początku roku. Rada ministrów nie uwzględniła jednak postulatów z apelu, który półtora miesiąca temu podpisali przedstawiciele siedmiu organizacji twórców, wydawcy, dziennikarze oraz wielu redaktorów naczelnych (w tym Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski).