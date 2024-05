Rozkochał, zabił i okradł trzy kobiety. Napisała o nim książkę

Proces "Krwawego Tulipana" (takim mianem zaczęła określać go prasa) rozpoczął się w 2021 r. W czerwcu ubiegłego roku Mariusz G. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po 35 latach. Kołobrzeski przedsiębiorca, właściciel manufaktury słodyczy, wiceszef klubu morsów i były marynarz przyznał się do winy i przeprosił "wszystkich za to, co się wydarzyło". O strasznej historii szybko zrobiło się głośno w całym kraju, nic dziwnego więc, że zadziałała na wyobraźnię artystów.