Planował zamach na cara ze słynnym bratem. Skazano go na 15 lat katorgi

Brał udział w planach zamachu na cara. Cudem uniknął śmierci

Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku na Żmudzi, ale wkrótce rodzina przeniosła się do Wilna. Tam założył z Józefem nielegalne kółko naukowe, by dokształcać się z historii Polski. Niepokornych młodzieńców wywęszyła carska policja i Bronisław wyleciał z gimnazjum. Mimo to dostał się na wydział prawa uniwersytetu w Petersburgu – najlepszej uczelni Rosji. I nie nazywałby się Piłsudski, gdyby nie dzielił z Ziukiem choć odrobiny megalomanii: "Gdy przyjdą mi na myśl ci, którzy tyle stracą przez mój wyjazd, to nie bardzo mi się chce wyjechać. A że stracą, to nie ma wątpliwości. Wszyscy mi to mówią" – pisał. Ale najwięcej miał stracić on sam.