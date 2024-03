Ostatnie dni Józefa Piłsudskiego. Lekarzy traktował wrogo

Co ciekawe Piłsudski, mimo swego stanu, wykazywał się dużą bystrością umysłu i wciąż doskonale rozumiał sytuację polityczną. 10 maja, kiedy Beck rozmawiał z Lavalem, wezwał ministra do siebie wprost ze spotkania. Poinstruował go, mówiąc mu, że problem polega na tym, iż Laval nie rozumie Stalina. Oznajmił też, że umiera. W tym kontekście przestrzegał, by utrzymać poprawne relacje z Niemcami, a jednocześnie zadbać o sojusz z Francją i wciągnąć do niego Anglię.