PRL, Wojsko i Jarocin. Fani kryminałów będą zachwyceni

"Kryptonim Wiklef" zaczyna się w mocny sposób. Elżbieta Fedorczuk nie może się pogodzić z faktem, że zdycha jej ukochany pies. Kobieta próbuje uśmierzyć ból zwierzęcia. Lamentuje, że nie wie, co zrobi bez niego. Dzwoni do zięcia Błażeja, który nie jest weterynarzem, ale lekarzem. Kobieta i tak chce, by jakoś zaradził zaistniałej sytuacji.