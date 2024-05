Zmarł w samotności. Opisuje, co działo się przed śmiercią aktora

Kiedy zadzwonił, słyszałam go, ale go nie widziałam. Nie zdawałam sobie sprawy, że Wojtek niknie w oczach, że chudnie, że w coraz większym stopniu przypomina tamtego najmniejszego ucznia w klasie, ulubieńca polonistki z Gliwic, która wciągnęła go do szkolnego teatrzyku. A on był już w drodze, szedł do siebie młodzieńczego, do Gliwic, do pisania wierszy, do wrażeń i smaków rodzinnego domu. Nasze rozmowy ożywiły w nim tamten świat, spowodowały, że cała ta prześwietlona poczuciem kresu młodzieńczo-dziecięca rzeczywistość rozlała się na powierzchni.