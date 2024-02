Stracimy pracę? W Polsce sztuczna inteligencja już zastąpiła człowieka

Książkę Sugalskiego otwiera słownik pojęć, który przeznaczony jest dla osób niedoświadczonych w temacie gamingu, w slangu branżowym nazywanych noobami. Tak więc, dla porządku, gaming to granie w gry, termin odnosi się także do całej kultury gier i stylu życia; gamer – to osoba grająca w gry, gracz; gamedev – oznacza tworzenie gier komputerowych, itd.