Najciekawsze propozycje na ferie. Kinowe przeboje i dużo, dużo więcej

Nowością Audioteki dla najmłodszych dzieci jest słuchowisko "Marysia ma Rysia". W tym przypadku mamy do czynienia z produkcją opartą na popularnym spektaklu muzycznym. Jej bohaterką jest Marysia która marzyła, by na swoje urodziny dostać rybkę, złotą rybkę. Ale jak to w życiu bywa, nie wszystko układa się po naszej myśli. Rodzice w prezencie podarowali Marysi… glonojada. Dziewczynce nie podoba się prezent, a glonojad – o szlachetnym imieniu Ryszard – rozczarowany właścicielką, wolałby wrócić do sklepu akwarystycznego. Rysio posiada jednak niezwykły dar, potrafi teleportować dziewczynkę w swój podwodny świat.