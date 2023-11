Polska superprodukcja. Adamczyk wyrusza na podbój Kosmosu

Charakter "Dzienników gwiezdnych" najlepiej opisuje sam pisarz w książce "Tako rzecze Lem": "Zawsze pasjonowały mnie sytuacje takie jak ta, w której pojawia się dobroczyńca, co wynalazł środek znoszący całą przyjemność związaną z uprawianiem seksu, a widząc brak zainteresowania, nasypał go do studni w miasteczku i był zdziwiony, gdy postanowiono go z wdzięczności za ten wspaniały czyn powiesić, co starannie wykonano. To jest chyba typowe dla mnie podejście".