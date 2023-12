Polska superprodukcja. Więckiewicz poszedł w ślady George’a Clooneya

"Solaris" Tarkowskiego zdobył m.in. nagrody FIPRESCI oraz Grand Prix na festiwalu w Cannes, ale autorowi książki się nie spodobał: "On wcale nie nakręcił ‘Solaris’, tylko ‘Zbrodnię i karę’. (…). Wprowadził do filmu rodziców Kelvina, a nawet jakąś jego ciocię. Ale przede wszystkim matkę – bo matka to jest ‘mat’, a ‘mat’ to Rossija. To mnie już porządnie rozgniewało" – pisał Lem.