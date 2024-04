Wciąż na czasie. Uwspółcześniona wersja "Kariery Nikodema Dyzmy"

W tym miejscu Tadeusz Dołęga-Mostowicz nie pozostawił już wątpliwości, co do charakteru związku obu kobiet: "Ninie krew uderzyła do głowy. Niespodziewany przyjazd Kasi wprawił ją w wielkie zakłopotanie, ale sprawił też wiele radości. Jakże zapomnieć można! Pierwsza wiosna, pierwsze oszałamiające odkrycie rozkosznej tajemnicy, którą natura w niej zamknęła…". Zakończenie książki i serialu też się trochę od siebie różnią. Niby jest takie same, a jednak jeden niuansik sprawia, że odbieramy je inaczej.