Ciemna strona autorki poczytnych kryminałów. "Czułam, że jestem blisko zabójstwa"

Na szczycie listy popularnych pozycji Netfliksa kilka dni temu rozgościł się miniserial "Ripley" w reżyserii Stevena Zailliana. Jest to kolejna ekranizacja najgłośniejszej książki Patricii Higsmith "Utalentowany pan Ripley". Jej bohater przez przypadek zostaje wzięty za przyjaciela pewnego bogatego Amerykanina, który przepuszcza rodzinny majątek gdzieś we Włoszech. Zatroskani rodzice bon vivanta wysyłają Ripleya, by ten sprowadził syna marnotrawnego do Ameryki. Jak szybko się okazuje, Tom wypełnienie nadanej mu misji ma na końcu swojej listy.