Filip Łobodziński o trzech żonach i śmierci córki. "Strzały w tył głowy"

"(...) na pewno w dwóch wypadkach wszystko zaczynało się od rozmów, przy czym z A[…] była to wymiana zdań i odkrycie, jak wiele nas łączy mimo niemal pięcioletniej różnicy wieku, choć widziałem też, że to, co nas różni, nie wyklucza koordynacji poglądów, bo jest na to przestrzeń, a z kolei z moją trzecią żoną Mają jej umiejętność słuchania, gdy ja się wywnętrzałem, i też po kilku minutach dostrzegłem spory obszar do zagospodarowania we dwójkę, aczkolwiek sporo czasu minęło, zanim ta wspólna gospodarka ruszyła, ale nie znaczy to wcale, że z pozostałymi kobietami mojego życia tej ziemi wspólnej nie było (...)" - wyznał Łobodziński.