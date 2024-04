Kolejny kraj w przewodniku Michelin

- Przewodnik po Litwie wieńczy wprowadzanie krajów bałtyckich do naszego zestawienia. Będzie to kompleksowe źródło informacji o miejscach gwarantujących najlepsze doznania kulinarne. Nasz wybór podkreśli wyjątkowość litewskiej gastronomii i będzie stanowić uznanie dla talentu, pasji i kreatywności szefów kuchni oraz ich szacunku do kulinarnych tradycji. Nasi inspektorzy kończą prace nad pierwszą selekcją. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy będziemy mogli przedstawić jej wyniki miłośnikom jedzenia na całym świecie - mówi WP Gwendal Poullennec, dyrektor marki "Guide Michelin".