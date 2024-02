Pełnokrwisty teatr Jerzego Stuhra. "Geniusz" w Teatrze Polonia [RECENZJA]

Stuhr rezygnuje, Janda uspokaja widzów

"Geniuszem" Tadeusza Słobodzianka (autora znakomitej "Naszej klasy", a także wieloletniego dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie) Jerzy Stuhr postanowił więc nie tylko – jak już wspomniałem wyżej – wrócić po przerwie, ale i burzliwym okresie w karierze, ale też postawić kropkę nad i. Podczas próby prasowej – obleganej przez media – Stuhr dolał oliwy do ognia, bo zadeklarował, że "Geniusz" to jego pożegnanie. Oczywiście chodziło mu o rezygnację z dalszego grania – za wyjątkiem Polonii – w teatrze oraz wycofania się z kariery pedagogicznej. Choć zadeklarował chęć do dalszego pojawiania się przed kamerami, przekaz w świat poszedł – Stuhr rezygnuje.