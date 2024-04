"Bowie w Warszawie". Bowie w PRL-u. Polska autorka zrobiła niesłychaną rzecz

Te fakty sprawiły, że po latach kilku godzinny pobyt muzyka w Warszawie obrósł prawdziwą legendą. Stąd grzechem byłoby nie wykorzystać tego w jakiś literacki sposób. Przyszło nam czekać na to do 2021 r., gdy Dorota Masłowska wpadła na genialny chwyt marketingowy przy tworzeniu swojego dramatu "Bowie w Warszawie". W utworze posłużyła się artystą jako punktem wyjścia, by zderzyć pełnego blasku i koloru kameleona muzyki rockowej, otwartego seksualnie człowieka z Zachodu, z szarzyzną polskiej rzeczywistości lat 70.