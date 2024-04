"Na krawędzi" Ruth Mancini już w sprzedaży!

Pełen zwrotów akcji, wielopoziomowy thriller, który daje do myślenia. Fenomenalnie utkana, sięgająca przeszłości intryga oraz szokujące zakończenie. Nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się "Na krawędzi" - wartki thriller psychologiczny praktykującej adwokatki Ruth Mancini. To jeden z najbardziej zawiłych i pełnych zwrotów akcji dreszczowców, jakie ostatnio pojawiły się w księgarniach. Książka kilkukrotnie zaskakuje czytelnika zwrotami akcji, a bohaterki Tate i Ruth nieustannie mylą tropy, do tego stopnia, że rozwiązanie zagadki wydaje się niemożliwe.