"Szkoła Czytelników" - TaniaKsiazka.pl konkursowo inspiruje do czytania

"Przyłączamy się do tego wydarzenia z prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza że w ramach Wydawnictwa Kobiecego funkcjonują aż dwie marki przeznaczone dla dzieci i młodzieży: Świetlik i Young. Książki są ważne na każdym etapie życia, jednak na tym początkowym są wręcz kluczowe – by zrozumieć świat, innych ludzi i siebie samego. Inicjatywy takie jak Szkoła Czytelników pozwalają nam zrobić jeszcze więcej, pokazać, że naprawdę zależy nam, by to, nad czym pracujemy każdego dnia, docierało do czytelników i czytelniczek. Jeśli książka ma być mostem – a jesteśmy przekonani, że każda ma potencjał, żeby się nim stać – musi wyruszyć w świat, spotkać się z zachwytem i krytyką, poruszyć, zdenerwować, wzruszyć, znudzić i wciągnąć. Wszystkie te doświadczenia są ważne, to dzięki nim wyrabiamy sobie gust, poznajemy swoje preferencje i uczymy się o nich dyskutować. Chcemy pokazać, że ta przygoda może być częścią życia każdego dziecka i nastolatka. Nieważne, czy rozpocznie się w szkole czy w domu, ważne, by trwała i przynosiła radość. Bo tym właśnie jest czytanie – podróżą i radością" - podkreśla Agnieszka Stankiewicz-Kierus.