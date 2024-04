Książki, które dają siłę, wspierają dzieci, gdy rodzice się rozstają

Jestem przeszczęśliwy, że wraz z moim partnerem Jędrzejem mogliśmy dołożyć cegiełkę do zmniejszania płynącego z samotności cierpienia i przetłumaczyć dwie książki, które doskonale opisuje nazwa inaugurowanej przez nie serii: Książki, które dają siłę – mówi Przemek Staroń, psycholog, Nauczyciel Roku 2018. – Są one narzędziami potężniejszymi niż zaklęcia we wszystkich magicznych uniwersach. Uwaga: one dają siłę zarówno dzieciom, jak i rodzicom, opiekunom, babciom, dziadkom, wychowawcom, wychowawczyniom, nauczycielom, nauczycielkom... Wychodzi na to, że dają tę siłę wszystkim!