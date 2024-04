"The Name Drop" Susan Lee już w księgarniach!

Uwielbiam tę książkę! Poruszyła nie tylko moje serce, ale i myśli. Susan Lee stworzyła fascynujący świat pełen barwnych postaci i emocji, który wciągnął mnie od pierwszych stron. Chemia między głównymi bohaterami, Elijahem i Jessicą, była niezwykle przekonująca, a ich przygoda z zamianą ról w Nowym Jorku stanowiła fascynujące tło dla ich romansu. Jednak to, co naprawdę mnie poruszyło, to głębsze przemyślenia dotyczące rodzinnych relacji, presji społecznej i ambicji życiowych, które autorka wplotła w fabułę. Po zakończeniu lektury długo zastanawiałam się nad znaczeniem poświęcenia, odwagi i odnajdywania własnej tożsamości w obliczu trudności, co sprawiło, że ta powieść zostawiła we mnie trwały ślad. [...] To książka, która wstrząsnęła mną emocjonalnie, a jednocześnie zostawiła we mnie poczucie nadziei i optymizmu na przyszłość. Kocham i nie przestanę! – Maitiri_books, lubimyczytac.pl