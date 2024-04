Szczygieł pożegnał Staniszkis. Przez pomyłkę opublikował zdjęcie innej osoby

Dalej zacytował wpis Joanny Staniszkis pod jednym ze zdjęć: "’Mama. Pamiętam pierwszy dzień w przedszkolu jak miałaś zielony kostium — a może to był czerwiec 68 jak pozwolili ci odprowadzić mnie do przedszkola w asyście i potem zamknęli. I jak po wyjściu w styczniu 69 pojechałyśmy na skute lodem jeziora mazurskie. I jak wracałyśmy autostopem ciężarówką. I dzianinowe sukienki, czarny sufit i kuchenny stół, który pomalowałam farbą olejną w kwiaty. I te przyjaciółki i faceci — wszyscy odeszli albo wyparowali i tylko ja zostałam jako świadek twojego życia. I jakoś zawsze wiedziałam, że tak to w końcu będzie wyglądać’".