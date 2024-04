Urban siedzi na muszli, gdy umiera papież. Obrazoburczy spektakl w Krakowie

Z czysto aktorskiego punktu widzenia, to rola dużego kalibru - Ferency po mistrzowsku buduje tę postać, czerpiąc z charakterystycznej fizyczności Urbana - nie sposób przecież nie poznać, że to on - ale robiąc na scenie dużo więcej, niż naśladowanie go czy parodiowanie. Bardzo dosadny i wulgarny w języku, Urban Ferencego jest też wyrazisty w swojej scenicznej obecności. To postać mocna, choć czasem - całkiem dosłownie - upadająca. Ferency znakomicie rozgrywa zawarte w niej antynomie.