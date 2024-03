Urban żałował tylko jednego. Przyznał to po latach

Jak to możliwe, że postać tak kontrowersyjna jak Jerzy Urban przyciągała do siebie ludzi różnych poglądów i osobowości? To niewątpliwie efekt charyzmy, elokwencji i - co zapewne niektórych oburzy - uroku osobistego. Urban bezpardonowo rozbrajał hejt pod jego adresem, sam śmiejąc się ze swoich odstających uszu, niskiego wzrostu czy impotencji.