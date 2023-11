Jawna kpina z policji pod rządami PiS. Na scenie pojawił się granatnik

W jednej ze scen jako rekwizyty pojawiają się wizerunki ważnych PiS-owskich polityków, m.in.: Mariusza Kamińskiego i prezydenta Andrzeja Dudy - ponieważ w portrecie tego drugiego "urywa" się haczyk, niezbyt rozgarnięty policjant trzyma go w ręku. Ale zagapia się i trzyma… do góry nogami. Potem, chcąc ostrzec kolegów przed fałszywą prokuratorką, pisze na nim "to wariatka" - ale tak, że dwie ostatnie litery są w drugim rzędzie, przez chwilę publiczność ogląda więc zdjęcie Dudy z podpisem "to wariat".