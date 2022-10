Wicenaczelny "Nie": "Jesteśmy rozczarowani słabością protestów na pogrzebie Jerzego Urbana

Kuchanny: - Pan Bąkiewicz, który dostaje poważne pieniądze z PiS na swoje Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, nie wywiązuje się z zadań narzuconych mu przez państwo. Ograniczył się do piskliwego tweeta o dekomunizacji cmentarza. Powinien sam przyjść i zdekomunizować. Wykopać tych, którzy mu się nie podobają. Jeśli chciałby dorównać Jerzemu Urbanowi w happeningach, to powinien go teraz iść wykopać.