Sejmowa sala pękała w szwach. Owacje na stojące, flagi, łzy wzruszenia. Wszystko za sprawą śląskiego spektaklu

Sala Kolumnowa Sejmu na ul. Wiejskiej w Warszawie jest druga co do wielkości w parlamentarnym kompleksie. Z reguły obradują tu komisje sejmowe, ostatnio - komisje śledcze. W środę 31 stycznia wieczorem nikt tu jednak nikogo nie przepytywał o nadużycia władzy czy niezgodne z prawem wydawanie publicznych pieniędzy. Można tam było za to posłuchać smutnej opowieści zwykłej kobiety o jej trudnym życiu. Na dodatek była to opowieść po śląsku. To było wyjątkowe wydarzenie: sejmowy pokaz spektaklu śląskiego Teatru Korez.