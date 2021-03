Odwołali spotkanie, żeby nie denerwować Ślązaków. ”To cenzura prewencyjna”

”Co robi największy żydowski zbrodniarz w historii powojennego Śląska w organizowanym przez katowicką Bibliotekę Publiczną "święcie żydowskiej kultury, sztuki i historii"? Czy według Biblioteki Publicznej w Katowicach elementem kultury żydowskiej są masowe morderstwa? Co organizatorzy wydarzenia chcą w ten sposób powiedzieć tysiącom śląskich rodzin mieszkających w Polsce i rozsianych po świecie, który przeżyli to piekło? Co trzeba mieć w głowie, by z kulturą danego narodu zestawić takiego zwyrodniałego rzeźnika?! Ludzie, opamiętajcie się”.