"Giganci – 2. Siegfried": Harmonia czy kontrola [RECENZJA]

Problem w tym, że Crossland w międzyczasie nie próżnuje i udaje mu się zarówno przejąć kontrolę nad złym gigantem znalezionym na Grenlandii, jak i dostarczyć mu odpowiedniej dawki energii. Warto zwrócić uwagę, że dążąc do swych celów bogacz zupełnie nie przejmuje się tym, że na skutek jego działań może ucierpieć wielu ludzi. To zdecydowanie różni go od Siegfrieda i Erin, którzy obdarzeni są dużą empatią zarówno w stosunku do ludzi, jak i świata natury.