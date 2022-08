"Giganci – 1. Erin": Nietypowi sojusznicy [RECENZJA]

Wszystko to sprawia, że początek "Gigantów" jest rzeczywiście intrygujący, a młodzi czytelnicy w napięciu obserwują perypetie głównej bohaterki i jej ogromnego przyjaciela, a po skończeniu lektury albumu już nie mogą się doczekać dalszego ciągu tej historii. Co istotne, równie udane co fabuła są rysunki Paula Drouina, na których możemy podziwiać zarówno przedstawione z różnej perspektywy fantastyczne istoty, jak zróżnicowane krajobrazy Grenlandii i Szkocji.