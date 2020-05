"Dorwać Ramireza. Akt 1" – sensacyjna perełka [RECENZJA]

Jeżeli kochacie kino sensacyjne z lat 80., koniecznie sięgnijcie po "Dorwać Ramireza". Tak dobrej opowieści w tym klimacie dawno nie zamknięto w komisowych kadrach.

Kim jest tytułowy Ramirez? To w sumie największa zagadka pierwszego aktu tej historii. Jacquesa Ramireza poznajemy gdzieś w Arizonie w latach 80. jako pracownika serwisu posprzedażowego firmy produkującej AGD. Facet uchodzi za wybitnego specjalistę od naprawiania odkurzaczy. Jeśli któryś przypadek wydaje się misją niemożliwą, Ramirez przeistacza się w Toma Cruise'a. A po pracy pakuje się do swojego żółtego Storma 5 (trzydrzwiowa "bestia" w typie Nissana Micry), wraca do kawalerki, zakłada pidżamę w zwierzęce wzory i zasypia z przytulanką.

Ten sam Jacques Ramirez, na marginesie – niemowa, budzi strach w szeregach meksykańskiego kartelu. Największe zabijaki czują przed nim respekt i unikają bezpośredniej konfrontacji, uważając go za legendarnego zabójcę. W końcu jednak musi dojść do spotkania gangsterów i wąsatego serwisanta. Kiedy na scenie pojawiają się też dwie przestępczynie jeżdżące po kraju i napadające na banki, robi się jeszcze ciekawiej.

"Dorwać Ramireza" to doskonała mieszanka, sensacji, kryminału i komedii, w której akcja zmienia się jak w kalejdoskopie. Ramirez zamiast skorzystać z urlopu wraca do pracy, by przygotować prototyp nowego odkurzacza do wielkiego pokazu, czym rozkręca spiralę niesamowitych zdarzeń. Nicolas Petrimaux (scenariusz i rysunki) po mistrzowsku nadaje tempo tej zwariowanej historii, wzbudza ciekawość i zaskakuje czytelnika na każdym kroku.

