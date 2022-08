"Enola i niezwykłe zwierzęta. Tom 2": W morskich głębinach i na szczytach gór [RECENZJA]

Kolejną wyprawę Enola podejmuje do położonego w Himalajach klasztoru, by wyjaśnić, czemu yeti od jakiegoś czasu nie przyjmuje darów składanych mu przez mnichów. Również w tym przypadku na scenie pojawiają się czarne charaktery, bo łowcy zwierząt planują za wszelką cenę schwytać człowieka śniegu. Jak łatwo się domyślić, zmagania między konkurentami nie będą przebiegać w duchu fair play, a przecież w bezpośrednim starciu z uzbrojonymi mężczyznami główna bohaterka nie miałaby żadnych szans... Okaże się wprawdzie, że nie każdy fortel sprawdza się równie dobrze, ale na szczęście potwierdzi się prawdziwość powiedzenia, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Przekonamy się także, że chociaż to yeti jest od dawna obrońcą klasztoru i wioski, to czasem trzeba się nim zaopiekować. Wszystko to sprawia, że komiks ten okazuje się lekturą nie tylko wciągającą i zabawną, ale również wzruszającą.