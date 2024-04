"Staram się nie babrać we flakach. Nie zaglądam też do wnętrza odstrzelonej głowy". Wywiad z Ryszardem Ćwirlejem autorem "Rajskiego zakątka"

Możemy sobie nawet krzyknąć czy jęknąć ze strachu, ale kiedy zamkniemy książkę, wiemy, że ten strach z niej nie wypełznie. Do momentu, kiedy sami nie wrócimy do czytania, sceny morderstwa czy innej zbrodni. Tak już jesteśmy skonstruowani. Jeśli scena jest dobrze napisana, czytanie dostarcza przyjemności. Przyznam, że nie lubię, kiedy pisarz epatuje zbrodnią. Nie lubię krwawych morderstw. Uważam, że to niepotrzebny element w kryminale. Opowiedzieć o zbrodni można w sposób bardziej przyjazny dla czytelnika. Dochodzi do zbrodni i czytający o tym wie, ale ja nie podaję mu tej całej krwawej papki i miazgi, która ze zbrodnią się kojarzy, bo po co? Wydaje mi się, że dostarczycielami tej morderczej magmy są ludzie, którzy nie potrafią w sposób interesujący i zajmujący opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, a epatują złem w czystej postaci, ociekają całym tym paskudztwem. Staram się nie babrać we flakach. Nie zaglądam do wnętrza odstrzelonej głowy.