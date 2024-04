"Orły Rzymu" - recenzja komiksu wyd. Egmont

"Orły Rzymu" to komiks historyczno-przygodowy, w którym Marini cofa nas do starożytnego Rzymu pod panowaniem Oktawiana Augusta (27 r. p.n.e. - 14 r. n.e.). Włoch odtwarza w tej serii dzieje Arminiusza, syna wodza germańskiego plemienia Cherusków, który młodość spędza jako zakładnik u zamożnej rodziny Falco. Wychowany na rzymską modłę u boku przybranego brata Marka staje się znakomitym żołnierzem i przywódcą, którego cesarz wysyła do Germanii. Tam ma zapobiec buntowi swoich pobratymców, którzy traktują go jak zdrajcę. W żyłach Arminiusza płynie jednak barbarzyńska (jak powiedzieliby Rzymianie) krew, która z czasem daje o sobie znać i całkowicie zmienia jego nastawienie do powierzonej misji.