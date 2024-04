Ewa Minge zaapelowała do polityków w ważnej sprawie

- Myślę, że to jest też konsekwencją tego, że my pracodawcy przez wszystkie obwarowania - tu znowu jako pracodawca proszę o to, żeby szybciej pewne rzeczy rozwiązać - ponieważ nałożone na nas ZUS-y, nałożone na nas składki zdrowotne, nałożone na nas podatki są tak wysokie, że my byśmy chcieli, tym naszym pracownikom zapłacić dużo więcej, ale jak się policzy, ile im de facto brutto płacimy, to okazuje się, że wydajemy na pracownika bardzo duże pieniądze, często niewspółmierne do tego, co on jest w stanie dla firmy zrobić. To jest problem, że może żyłoby się lżej, gdyby jednak pracodawców odciążyć trochę od tego, że się ich tak piłuje - tłumaczyła projektantka.