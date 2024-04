Biograf Elona Muska odsłonił jego mroczne oblicze. "Tryb demona"

Walter Isaacson jest poczytnym biografistą. Czytelnicy cenią jego książki o Stevie Jobsie, Henrym Kissingerze czy Leonardzie da Vinci. W 2023 roku wydał książkę o noblistce Jennifer Doudnie i innych wybitnych naukowcach ("Kod życia"). Wyraźnie pasjonują go postaci zmieniające świat. "Elon Musk" to najgłośniejsza do dziś biografia miliardera, innowatora, przedsiębiorcy.