Elon Musk zagrał krytykom na nosie. "Nazywali mnie gościem od internetu"

Spytajcie Muska, a on odpowie z lekko słyszalnym południowoafrykańskim akcentem, że dokona tego w kilka lat, tak jakby pytanie zawierało w sobie pewną dozę ignorancji. Osobiście przyjrzał się sprawie i może obniżyć koszty na tyle, by z łatwością dało się przekonać kogoś do wysłania misji kolonizacyjnej w ciągu dekady. Do diabła, sam szuka sposobu, by sfinansować przedsięwzięcie z własnej kieszeni. Spójrzcie na slajdy jego prezentacji w PowerPoincie.