"Wszystkie znaki na niebie i ziemi" autorstwa Jenn Bennett - recenzja Beaty Moskwy

Osobiście mam do autorki słabość od jej pierwszej powieści. Najnowsza "Wszystkie znaki na niebie i ziemi" przepełniona emocjami oraz prezentująca wspaniałych bohaterów zabrała mnie w niezapomnianą podróż. Wiem, że jest to powieść młodzieżowa, ale nieustannie dojrzała pod względem działań bohaterów czy po prostu chwytająca za serce jeśli chodzi o ich losy.

Josie kocha fotografię i marzy o zamieszkaniu na Zachodnim Wybrzeżu. Jednak teraz musi skupić się na tu i teraz, kolejnym przystanku w życiu. Wraz z matką przeprowadza się z miasta do miasta a teraz powróciły do rodzinnego miasteczka w Nowej Anglii, by poprowadzić rodzinną księgarnię. Niespodziewanie w życiu Josie pojawia się tym samym przyjaciel z dzieciństwa, buntownik i outsider Lucky, który kompletnie zmienia jej postrzeganie przyszłości.

Lucky to bohater, którego nie da się nie lubić. Owszem, Josie jest fajna i ma w sobie ikrę godną pozazdroszczenia, ale bliższy wydał mi się jej przyjaciel z dzieciństwa, który aktualnie nabrał zupełnie nowego znaczenia. Na początku wydaje się wycofany i nie chce mieć z dziewczyną nic wspólnego, ale jak to w historiach romantycznych bywa, musi być ta chwila nierozwagi, by uczucie mogło w pełni się rozwinąć. On nie jest już tym chłopcem sprzed lat, ale i ona się zmieniła, więc pasują do siebie idealnie a w dodatku dialogi pomiędzy nimi wypełnione są czarnym humorem oraz błyskotliwością przez co nie da się nie uśmiechać podczas czytania.