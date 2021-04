Vouchery Empik w PAYBACK

Uwielbiasz czytać książki? Kochasz dobrą muzykę? Jeśli tak, to z pewnością w swojej kolekcji masz niejedną ciekawą pozycję. Teraz możesz kupować nowe tytuły, jednocześnie oszczędzając na tym. Jak to możliwe? W czasie zakupów u partnerów Programu zbierasz punkty PAYBACK, które później wymienisz m.in. na vouchery do Empik.com.

Vouchery do Empiku od PAYBACK – kupuj, słuchaj, czytaj

Specjalnie dla miłośników kultury i sztuki do Programu PAYBACK została wprowadzona nowość. To vouchery do jednego z naszych największych partnerów – sklepu internetowego Empik.com. Karty podarunkowe znajdziesz w zakładce Nagrody/Vouchery. Masz kilka opcji do wyboru. Możesz wybrać m.in. e-karty do sklepu internetowego o wartości 25, 50 i 100 zł.

Jeżeli uwielbiasz czytać książki w wersji elektronicznej lub słuchać audiobooków, również mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Wśród nagród w PAYBACK znajdziesz vouchery do Empik Go. Do wyboru masz opcje różniące się nie tylko pod względem wartości, lecz także dostępności treści, łatwo więc znajdziesz taką, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb. Dostępne są vouchery na abonament Empik Go E-booki lub Audiobooki, E-booki i audiobooki, a także Lektury. Dostępne są vouchery na jeden, trzy lub sześć miesięcy abonamentu. W przypadku Empik Go Lektury możesz zdecydować się na abonament 12-miesięczny.

Zbieraj punkty i jeszcze łatwiej wymieniaj je na nagrody z Empik.com

Dzięki temu, że Empik.com jest jednym z partnerów PAYBACK, zyskujesz naprawdę wiele. Oprócz tego, że zebrane na koncie punkty możesz wymienić na vouchery do sklepu partnerskiego, robiąc w nim zakupy, zbierasz kolejne punkty. Znacznie ci ułatwi to zadanie aplikacja PAYBACK, w której masz dostęp do swojej wirtualnej karty. Przy jej pomocy o wiele łatwiej zbierać punkty u partnerów stacjonarnych Programu. Aktywujesz w niej także kupony, które pozwolą ci na jeszcze szybsze zbieranie punktów, a co za tym idzie – odbieranie nagród przewidzianych dla uczestników Programu. Co istotne, w aplikacji często pojawiają się kupony, które są atrakcyjniejsze niż te dostępne na stronie.

Zwróć szczególną uwagę na akcje promocyjne, w ramach których możesz otrzymać jeszcze więcej bonusowych środków. Promocje dotyczą też wymiany punktów PAYBACK na nagrody. Pamiętaj, że np. podczas Mega Weekendów możesz zdobyć wybrane nagrody, wymieniając mniejszą liczbę punktów niż zazwyczaj. Dotyczy to również wybranych voucherów, w tym tych do Empik.com. Więcej o promocjach dowiesz się w aplikacji oraz w serwisie PAYBACK.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl