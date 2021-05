„Tekst” Głukhovsky’ego w nowym wydaniu – teraz oficjalnie z nagrodą „Nika” za najlepszy scenariusz filmowy

Nadchodzi jednak czas zemsty. Po wyjściu z więzienia Ilja zdobywa iPhone’a należącego do Chazina i poznaje jego najmroczniejsze sekrety. Bo przecież każdy smartfon to backup czyjegoś życia, kopia zapasowa czyjejś duszy. Każdy, kto go odblokuje, może dowiedzieć się wszystkiego o jego właścicielu. Więcej: może stać nim stać. Nie dosłownie. Na zewnątrz, dla tych, którzy się będą się z nim kontaktować. SMS-y, wiadomości, zdjęcia, e-maile – tak łatwo stać się kimś innym, wystarczy tylko mieć jego telefon.